Miss C, Kukang Tertua di Dunia Akhirnya Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada tanggal 2 Juni 2017, kungkang tertua di dunia atau bahkan sejarah akhirnya meninggal dunia di Kebun Binatang Adelaide, Adelaide. Di usianya yang ke-43, usia Miss C telah mencapai dua kali lipat harapan hidup kungkang yang seharusnya hanya 20 tahun.

Kurator kebun binatang tersebut, Phil Ainsley, mengatakan dalam siaran pers, Miss C benar-benar mahluk yang fenomenal dan dipercaya sebagai kungkang tertua di dunia.

Namun, kesehatan Miss C tidak sempurna. Menurut juru bicara dari Kebun Binatang Adelaide, kualitas hidup kungkang ini telah menurun jauh dan dibebani dengan berbagai masalah kesehatan karena usianya yang tua. Oleh karena itu, pihak kebun binatang pun memutuskan untuk mengeutanasia Miss C.

“Perawatan yang dibutuhkan Miss C sangat invasif dan kemungkinan besar hanya memperlambat kematiannya, jadi keputusan yang berat pun kita ambil untuk mengeutanasia dia dengan manusiawi,” kata Ainsley.

Miss C yang lahir di kebun binatang Adelaide pada tahun 1974 merupakan kungkang berjenis Choloepus hoffmanni terakhir di Australia. Habitat asli Miss C sebenarnya hutan tropis yang lembap di Amerika Tengah dan Selatan.

“Pada saat ini, tidak ada lagi kungkang yang tersisa di Australia. Jadi, meskipun kita berharap untuk bisa menjadi rumah bagi spesies yang luar biasa ini, kemungkinan besar kehadiran kungkang berikutnya di Kebun Binatang Adelaide, atau pun Australia, masih lama,” ucap Ainsley.

Tanpa umur panjang seperti Miss C sekalipun, C hoffman merupakan spesies yang unik. Hewan ini biasanya hidup sendiri dan “aktif” di malam hari. Sama seperti kungkang pada umumnya, C hoffman bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Dalam satu hari, C hoffman bahkan menghabiskan 15 jam untuk tidur dan hanya bergerak sejauh 38 meter.

Saking lambatnya, National Geographic melaporkan bahwa algae bisa tumbuh di bulu cokelat C hoffman. Untungnya, algae tersebut membantu mengamuflasikan hewan ini dari predator.

Dengan kedua cakar memanjat yang sangat kuat, C hoffman juga dikenal sebagai hewan yang melakukan segalanya di atas pohon dalam keadaan terbalik, mulai dari makan, tidur, berpasangan, melahirkan, hingga buang air.

Akibatnya, bulu mereka pun tumbuh menjauhi tubuh mereka ke arah atas. Lalu, karena cengkraman C hoffman luar biasa kuat, terkadang tubuh kungkang didapati masih bisa bergantung di dahan dalam keadaan sudah mati.

Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), C hoffman tidak terancam punah dalam waktu dekat. Namun, populasi liar hewan ini tetap terancam kehilangan habitatnya dan penjualan ilegal.

Penulis: Shierine Wangsa Wibawa

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Usia 43, Kungkang Tertua di Dunia Akhirnya Tutup Usia"