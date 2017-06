Polisi Garuk Dua Pelaku Judi di Blambangan Umpu

Laporan Reporter Tribun Lampung M Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tim khusus anti bandit (Tekab) 308 Polres Way Kanan, Senin (5/6), sekitar pukul 23.30 wib mengungkap kasus perjudian kartu remi di km 2 Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan BlambanganUmpu. Polisi berhasil mengamankan pelaku dengan inisial an. AZ (43) dan PS (30) warga Kecamatan blambangan umpu.

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, bersama Kasatreskrim AKP Sugandhi Satria dalam ekspose kasus perjudian kartu remi, Rabu (7/6), mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang praktik judi di rumah warung yang melibatkan beberapa orang.

"Ternyata benar petugas mendapati pelaku sedang melakukan perjudian dan berhasil membekuk kedua pelaku perjudian tanpa perlawanan," ujar Sugandi.

Atas penyergapan itu polisi menyita uang pecahan Rp.20.000, Rp. 5.000 , Rp. 500. dengan total uang sebanyak Rp. 88.000,- dan dua set kartu remi warna merah merek E-grade, " tambahnya

Akibat perbuatan pelau polisi menjeratnya dengan pasal 303 KUHP tentang Perjudian, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.