Polres Way Kanan Gelar Rakor Pengamanan Jelang Hari Raya Idul Fitri

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam upaya persiapan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Polres Way Kanan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menghadapi operasi Ramadniya 2017, di aula adi pradana polres way kanan yang dipimpin oleh kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, S.Ik dihadiri Bupati Way Kanan, berikut pejabat utama polres, Kapolsek Jajaran, TNI dari kodim 0427 way kanan, Dinas Perhubungan, SKPD, dan beberapa intansi terkait lainnya, Rabu (7/6).

Kapolres Way Kanan, AKBP Budi Asrul menyampaikan bahwa menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, polres way kanan akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Operasi Ramadniya 2017”, yang merupakan Operasi Kemanusian.

Sementara itu, Kapolres way kanan mengharapkan kepada semua stakeholder atau instansi-instansi terkait, diperlukan sinergitas yang optimal dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi-koordinasi, agar semua dapat berjalan baik dalam segi pengamanan maupun hal lainnya, hal ini bertujuan agar perayaan Idul Fitri kali ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” tuturnya.

Pengamanan untuk hari Raya Idul Fitri, lanjut Kapolres, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Personil lainnya sebelumnya juga menjelang Idul Fitri di wilayah kabupaten way kanan, polres way kanan telah melakukan pengamanan baik di tempat ibadah, maupun di beberapa titik yang dianggap rawan kriminalitas dan rawan kecelakaan.

"Pengamanan ini bukan saja peran dari kepolisian, tetapi juga TNI dan personil lainnnya serta diharapkan juga kepada warga masyarakat, turut berperan aktif menjaga dan memelihara kamtibmas, agar tetap kondusif dalam menjalankan ibadah selama ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H”.

Sehingga, tujuan diadakanya rapat tersebut adalah untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan di wilayah kabupaten way kanan sehingga jika terjadi permasalahan yang ada seperti persoalan perhubungan, kelangkaan sembilan bahan pokok, dan pengamanan, dapat diminimalisir,” terang‎ dia. (ang)