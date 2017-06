Yuki Kato Ikhlas Mantannya Pacari Ariel Tatum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Yuki Kato mengaku ikhlas dengan kenyataan yang dihadapi saat ini terkait sang mantan pacar, Ryuji Utomo.

Pasalnya pria yang berprofesi sebagai pemain sepakbola itu kini menjalin hubungan asmara dengan Ariel Tatum.

"Tahu kok, ya ikhlas aja yah," ujarnya saat berada di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).

Pemain sinetron 'Monyet Cantik' itu mengaku tidak ambil pusing dengan langkah sang mantan pacar yang melabuhkan hati kepada sahabatnya sendiri.

Ia pun meminta spekulasi hubungannya dengan Ariel Tatum renggang karena mantan pacar berhenti.

"Masalahnya aku sama itu tuh udah jadian lama banget, ya udah lah nggak usah ganggu hubungan mereka. Kayak maksudnya ya udah cukup. Please stop. Tolong nanti juga judulnya jangan macem-macem ya," katanya.

Wanita berdarah Jepang itu juga menolak bahwa dirinya dan Ariel Tatum saling berkomunikasi perihal kebiasaan dan kesukaan Ryuji.

Menurutnya masih ada hal lain yang lebih penting untuk dibicarakan.

"What? Ngapain? Nggak lah, ngapain hahahaha. Oh my God. Udah lah, kayak nggak usah dibahas aja gitu sih, kita bahas yang lain aja," kata pemilik nama lengkap Yuki Anggraini Kato.