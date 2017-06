Cara Pasang Status Teks dengan Background Foto di Facebook

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Facebook diam-diam menguji fitur baru. Fitur tersebut berupa gambar latar yang bisa disematkan di balik update status teks penggunanya.

Gambar latar (background) yang dimaksud memiliki bermacam rupa, seperti foto pemandangan gunung, milky way, ilustrasi pantai, hingga macam-macam motif abstrak.

Pantauan KompasTekno, Rabu (7/6/2017) siang, gambar latar tersebut sudah mulai marak digunakan oleh pengguna Facebook di Indonesia.

Kendati demikian, sebenarnya fitur tersebut belum resmi dirilis oleh Facebook.

Publik yang membuka status dan mencoba mencarinya pun hanya akan menemui pilihan latar berupa warna.

Bagaimana cara mencobanya?

Sejauh ini, cara untuk membuat update status dengan gambar latar itu belum bisa dilakukan sendiri oleh pemilik akun, mereka perlu mencari pemilik akun yang sudah menerima fitur itu lebih dahulu, dan mencobanya.

Setelah itu, perhatikanlah bagian kiri bawah status berlatar gambar/foto itu untuk menemukan tombol "Try this background in your post".

background foto (Facebook)

Menu Try this background yang bisa digunakan untuk menjajal fitur teks berlatar foto.

Tekan tombol tersebut dan pengguna akan masuk ke kolom pembuatan status, lengkap dengan gambar latar yang dilihat tadi.

Pengguna hanya bisa mencoba gambar latar yang Anda temui di status orang lain tanpa ada pilihan variasi.

Saat ini, belum ada informasi mengenai waktu perilisan fitur baru tersebut.

Bisa jadi Facebook benar-benar akan merilisnya, atau bisa juga ini hangalah fitur yang sedang diuji coba sementara, dan akan dihapus pada suatu waktu tertentu.

Sebelumnya, Facebook juga diketahui merilis fitur update status teks dengan latar berwarna.

(Yoga Hastyadi Widiartanto)