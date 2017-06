Jarang Terekspos, Artis Cantik Ini Ternyata Baru Pacaran tapi Sudah Mantap Menikah Muda

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

Wajah aktris cantik satu ini memang sudah lama wira - wiri di dunia hiburan Indonesia.

Paras ayunya sering dijumpai di sejumlah sinetron dan FTV.

Ia kini makin dikenal semenjak membintangi sinetron berjudul 'Cinta dari Surga'.

Meski begitu, sayang namanya belum begitu populer.

Ia adalah Rosiana Dewi (20) atau lebih dikenal dengan nama Rosiana Barbie.

Rosiana merupakan aktris kelahiran Jepang, 8 Agustus 1996.

Bernama lengkap Siti Afifah Rosiana Dewi, selain aktris ia juga berprofesi sebagai penyanyi.

Tercatat, ia banyak memerankan tokoh di beberapa sinetron.

Antara lain Dia Bukan Cinderella, Kau Yang Berasal Dari Bintang, Surat Kecil Untuk Tuhan The Series, Aisyah Putri The Series: Jilbab In Love.