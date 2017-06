(VIDEO) Kuliner nan Romantis di De Sky Restaurant and Cafe

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - De Sky Restaurant and Cafe bisa manjadi pilihan menikmati suasana makan malam romantis dengan alunan live music saat buka bersama sosok terkasih di bulan Ramadan.

Beragam menu yang disediakan selama Ramadan di restoran yang berada di Grand Karaoke, Jalan Majapahit No.1-6, Bandar Lampung ialah jajanan pasar dan makanan khas Ramadan.

Marketing Communication Grand Karaoke, Ratu Iin Nopita Respa, pelanggan cukup membayar Rp100 ribu/orang dan bisa menikmati semua sajian menu berbuka puasa (all you can eat).

Tidak sampai di situ, selain hidangan buka puasa de Sky Restaurand and Cafe juga menyediakan nasi branjangan, paket nasi ayam kalasan, nasi ayam bakar, nasi ayam sambalado, nasi cap chay campur, dan nasi ikan dori colo-colo.

Menurutnya, hidangan spesial berbuka puasa di De Sky Restaurant and Cafe akan disajikan dengan set-up prasmanan.

"Harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan dan dapat dinikmati dengan venue yang mendukung menjelang berbuka puasa. De Sky dapat menampung sampai 250 orang," katanya saat ditemui, Rabu (7/6/2017).