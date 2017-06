Membandingkan Kecantikan Krisdayanti dan Yuni Shara: Kok Udah Keriput, Adiknya yang Mana Ya?

Laporan Wartawan Grid.ID, Ridho Nugroho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Baru saja berulang tahun kemarin tepatnya tanggal 3 Juni, Krisdayanti pun melayangkan ucapan selamat dan doa untuk kakak kandung tersayangnya, Yuni Shara yang menginjak usia 44 tahun.

Ungkapan syukur dan selamat KD, sapaan akrab Krisdayanti, juga disampaikannya di akun instagram miliknya @krisdayantilemos.

Caption bertuliskan “With the birthday girl,my lovely sister @yunishara36” mengiringi foto keduanya yang diunggah sekitar 23 jam lalu.

Foto close-up cantik sambil berdekatan keduanya banyak mendapat likes dari netizen.

Terlebih, seperti biasanya KD dan Yuni hadir dengan makeup wajah lengkap yang membuat pesona kecantikan mereka pun semakin terpancar.

Sayangnya, selain komentar sinis yang kerap membandingkan wajah awet muda keduanya yang dianggap lebih tua wajah Krisdayanti ketimbang sang kaka Yuni, ternyata netizen juga melontarkan pendapat lainnya.

Ya, netizen justru mengomentari penampakan keriput dan garis kerutan yang disebut-sebut sangat terlihat di wajah Krisdayanti dan Yuni Shara.

Namun, harus diakui bahwa tanda munculnya garis kerutan dan keriput memang jelas terlihat di area bawah mata dan bagian dahi Krisdayanti.

Begini komentar netizen soal garis kerutan dan keriput dalam foto close-up kakak adik biduan cantik terkenal Indonesia ini.

@dessyasmarani: Mau perawatan ratusan juta keq ttp aj kulit keriput ny keliatan ???? @krisdayantilemos

@nurul8233: Cantikan Kaka nya

@icanaila: Kok klihatan bgt tua an KD ya??

@anna.garuda10: Kangen Krisdayanti yg dulu she looks natural n fresh????????????

@jacy18176: Cantik kk nya.. awet muda..

@indah7671: Usia memang tdk akan pernah di bohongi..ba yanti ..ba yuni kerutannya nampak skali...

@matulhozi: Krisda kq da keliatan tuwir d banding adiknya yuni

@davidrichard4759: jauh keliatan lbh muda mbak yuni shara

@dzumir_: Adiknya yg mn yh hihi

@budi_arsih21: yuni asli,kd kebanyakan oplas jadi serrm

@wika_saumi@widhi_triyanto: iyooo... @krisdayantilemos terlalu lebay make up e jd ketok tuir ????????????????????

@meymods87: Tuaan mb kd

@widhi_triyanto: Ayu yuni shara,... KD ketok tuo hahaha (*)