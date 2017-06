Pasrah pada Allah, Dewi Sandra Ogah Ikut Program Bayi Tabung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran yang juga penyanyi ini mengaku sudah melakukan banyak hal demi mendapatkan momongan. Menurut Dewi, ia sudah memeriksakan diri ke dokter hingga menjalani urut tradisional.

“Alhamdulillah periksa ke dokter sudah, diurut sudah, diapain lagi ya. Dan diurutnya itu sakit banget Masya Allah. Aku cuman, 'ya gue tendang juga nih', haha,” ujar Dewi saat ditemui di acara The Blosso, of Ramadhan berbagi keceriaan bersama anak-anak yatim piatu di Taman Bintaro Xchange Mall, Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (9/6/2017).

Dari hasil pemeriksaan dan juga tukang urut, tak ada masalah dengan kondisi Dewi dan juga sang suami, Agus Rahman.

“Tapi dia bilang semuanya normal dan masih bisa, ya dia memberikan semangat, no feel like again. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, manusia cuman bisa berusaha,” ucapnya.

Namun, pemain Haji Backpacker ini tak ingin menjalani bayi tabung atau mengadopsi anak. Ia dan suami memutuskan untuk pasrah pada Tuhan.

“Ya masing-masing pasangan itu pasti ada masing-masing cara dan masing-masing prinsip yang mereka ingin jalankan. Ada bayi tabung, ada adopsi, ada yang suntik hormon, banyak hal lah yang bisa dilakukan. Tapi aku dengan mas Agus kita masih percaya dengan yang biasa-biasa saja, yang normal, senormal mungkin tidak ada yang aneh-aneh dan berdoa,” katanya.

Berita ini telah tayang di Kompas.com pada Jumat 9 Juni dengan judul: Dewi Sandra dan Suami Tak Ingin Program Bayi Tabung