Udah Ngantre Sampai Jam 12 Malam, Luna Maya Tak Boleh Mendonorkan Darah untuk Jupe Gara-gara Ini

Laporan Wartawan Grid.ID, Nurul Nareswari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dua hari yang lalu Jupe kembali membutuhkan donor darah gologan A+.

Sebagai teman Julia Perez yang bergolongan darah sama, Luna Maya berinisiatif untuk mendonorkan darahnya.

Sayangnya, niat baik Luna Maya ternyata gagal lantaran dirinya baru saja divaksin.

"Udah ke sana karena aku golongan darahnya sama kayak Jupe. Resusnya juga plus, sama. Udah sampe sana, udah ngantre. Udah cek HB. Udah ketemu dokter. Tinggal ambil tranfusi darah.

Terus aku ingat, sorenya aku abis vaksin," ujar Luna Maya saat ditemui di Senayan City, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017).

"Aku tanya sama dokter, Dok aku abis vaksin boleh nggak? Vaksin apa? Vaksin flu sama hepatitis B. Oh jangan. Nggak boleh," lanjutnya.

Alhasil Luna Maya yang sudah mengantri hingga pukul 12 malam terpaksa mengurungkan niatnya.

"Ya udah. Udah ngantri udah sampai jam 12 malam udah di situ akhirnya nggak jadi karena kata dokternya jangan.

Karena vaksin itu dimasukin virus kan. Jadi si Jupe butuh yang benar benar sehat," ungkap Luna.

Meski gagal, Luna Maya berniat untuk tetap mendonorkan darahnya untuk Jupe di lain waktu saat Jupe membutuhkan lagi.

"Tapi dokternya bilang, Balik lagi aja nanti kalau udah berapa hari atau berapa minggu. Aku bilang sama Nia Kalau butuh anytime let me know. Jadi aku tinggal ke sana," tutupnya.

