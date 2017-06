Unggah Pose Begini Bareng Artis Amerika, Cinta Laura Bikin Kaget

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Daryono

Masih ingat dengan artis Indonesia Cinta Laura?

Ya, sejak 2011 Cinta sudah tidak lagi tinggal di Indonesia.

Cinta pilih menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.

Lantas apa kabar Cinta sekarang?

Jumat (9/6/2017) ini, Cinta membuat kehebohan di akun Instagramnya, @clurakiehl.

Penyebabnya, Cinta mengunggah foto selfie bareng artis Amerika, Emma Stone.

Dalam keterangan lokasi pengunggahan foto, Cinta sedang berada di Dolby Theatre Hollywood.

Dalam foto yang diunggah itu, Cinta dan Emma kompak tersenyum.

"Just two gals pursuing their dreams in #lalaland! #afilifeachievementaward," demikian Cinta memberi caption pada foto unggahannya itu.