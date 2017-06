Jupe Meninggal, Gisel Unggah Foto Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Meninggalnya Julia Perez membawa duka mendalam bagi dunia hiburan tanah air.

Termasuk rekan-rekan sesama artis yang telah lama bersahabat dengan dirinya.

Diketahui semasa hidupnya Julia Perez dikenal sebagai artis yang begitu baik dan juga ramah.

Baca: Jupe Meninggal, Presenter Asal Lampung: Tenang di Sana Ya

Bahkan Julia Perez sempat disebut sebagai satpam Instagram, karena kerap menuliskan komentarnya di postingan para artis.

Tak hanya berkomentar saja, Julia Perez kerap muncul bak seorang pahlawan yang membela sahabat-sahabatnya.

Sebagai seorang sahabat, Gisella Anastasia pun menuliskan ungkapan dukanya kepada mendiang Julia Perez.

"Roar from heaven ka @juliaperrezz.

We love you so much but God loves you the most." tulis Gisella Anastasia.

Sembari menuliskan ungkapan dukanya untuk sang sahabat yang kini berpulang ke pelukan Tuhan.