Jupe Meninggal, Presenter Asal Lampung: Tenang di Sana Ya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Dunia hiburan tanah air kembali mendapatkan kabar duka.

Penyanyi Julia Perez telah berpulang pada 10 Juni 2017.

Kabar ini didapatkan dari sejumlah postingan artis Indonesia.

Para artis tersebut, mengucapkan rasa belasungkawanya dan menghantarkan doa untuk Julia Perez.

Salah satunya adalah presenter Robby Purba.

Sekitar sepuluh menit yang lalu, Robby mengunggah foto dirinya dengan Julia Perez.

Dalam foto tersebut, terlihat Robby menggunakan kaos warna hitam duduk di samping ranjang Jupe.

Presenter ganteng ini tampak menggenggam tangan Jupe yang terbaring di ranjangnya.

Julia Perez sendiri tampak tersenyum ke arah kamera.

Berikut caption yang ditulis Robby dalam akun Instagramnya.

"Inalilahiwainailahirojiun, telah berpulang ke rahamtullah Kakak, dan sahabat terbaik kita semua.

Teman-temanku, mohon bersama-sama mendoakan orang terbaik yg telah meninggalkan kita utk selamanya ini.

Doakan agar kak Yuli tenang disana yah.

Aamiin. :'( you told me this is not how it ends, Kak." tulis akun @robbypurba sebagai caption.

Selamat jalan Julia Perez, doa kami menghantarmu di alam sana.

(TribunStyle.com/Diah Ana)