Kapolres Way Kanan Jalin Silahturahmi Ciptakan Situasi Aman

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KASUI - Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, mengikuti kegiatan rutin safari ramadhan bersama pemerintah daerah kabupaten way kanan di Masjid Al Iklas kampung jaya tinggi kecamatan kasui kabupaten. way kanan, Jumat (9/6) malam.

Kegiatan Dihadiri Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya bersama dandim 0427 way kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, forkompimda, tokoh agama, pemuda dan masyarakat kampung jaya tinggi sebanyak 200 orang.

Kegiatan safari ramadhan diawali dengan pemberian santunan dan bantuan terhadap keluarga kurang mampu dari pemerintah daerah kabupaten way kanan. Aksi sosial itu dilakukan di bulan ramadahan diharapkan bisa membantu meringankan beban hidup yang mereka alami dan mendapatkan barokah," kata Raden Adipati Surya, memberikan sambutan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan ukuah uslamiah dan silaturahmi dengan baik pada bulan ramadhan ini dan berharap meningkatkan kualitas manusianya dengan mampu dan mau berusaha keras membentuk kepribadian yang tangguh tidak mudah putus asa.

Oleh karena itu, kepala polres way kanan saat menjalin silahturahmi kepada masyarakat mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan silahturahmi dan semangat berbagi kepada masyarakat way kanan guna meningkatkan iman, taqwa kita kepada allah swt dibulan pernuh berkah ini, sekaligus memberikan pesan kamtibmas untuk menciptakan situasi aman dan kondusif agar meningkatkankan kewaspadaan dengan meminimalisir kejahatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban daerah setempat," paparnya kegiatan bersilahturahmi selanjutnya diteruskan dengan berbuka puasa bersama selesai pada jam 19.00 wib, berlangsung aman terkendali.