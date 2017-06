Mengejutkan, Begini Keadaan Bumi 4,4 Juta Tahun yang Lalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa sangka hanya dengan butiran mineral, para ilmuwan bisa melihat kondisi bumi jutaan tahun yang lalu.

Para peneliti dari Australian National University, yang dipimpin oleh Dr. Anthony Burnham melakukan penelitian terhadap butiran-butiran mineral bernama zircon yang ditemukan di Jack Hills di Australia Barat.

Mineral zircon merupakan batuan tertua yang ditemukan saat ini dan ditemukan dalam bentuk batupasir.

Hasilnya, diketahui ternyata, 4,4 juta tahun lalu bumi sangatlah kosong, tidak ada gunung, dan hampir semuanya berada di bawah air. Hanya ada sedikit pulau yang muncul ke permukaan.

4,4 juta tahun yang lalu, bumi berada dalam periode bernama Hadean Eon. Sayangnya periode ini sangat sulit dipelajari karena minimnya batuan yang ditemukan dari zaman tersebut.

Menurut Burnham, sejarah bumi itu mirip seperti buku yang bab pertamanya disobek dengan tidak adanya batuan dari periode awal terbentuknya bumi.

Zircon yang berasal dari zaman tersebut, bisa diibaratkan sebagai halaman yang hilang dari buku sejarah bumi.

Nama kimia dari zircon adalah zirconium silicate. Zircon dapat ditemukan hampir dimanapun di kerak bumi.

Tapi studi ini fokus pada detrital zircon, yang terbentuk di batuan beku yang berhasil bertahan dalam waktu lama hingga akhirnya mengendap di batuan sedimen.

Ukuran zircon juga biasanya sangat kecil, sekitar 0,1 sampai 0,3 mm saja.

Pada umumnya, zircon mengandung ejak thorium dan uranium yang berarti, zircon bisa dengan mudah ditelusui dengan menggunakan metode penganggalan modern.

“Hasil temuan kami mengindikasikan bahwa tidak ada gunung dan tabrakan antar benua pada 700 juta tahun pertama terbentuknya bumi.” Jelas Dr. Burnham, lebih lanjut ia menjelaskan kalau pada kala itu, bumi adalah tempat yang sunyi dan membosankan.

Selanjutnya ia juga menjabarkan kalau ada hubungan yang kuat antara zircon dengan tipe batuan yang banyak ditemukan pada 1,5 juta tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan kalau bumi membutuhkan waktu yang lama untuk berevolusi menjadi bumi yang sekarang kita tinggali.

Hasil penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Natural Geoscience dengan judul “Formation of Hadean granites by melting of igneous crust”.