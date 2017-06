Acha Septriasa Makin Seksi dan Cantik, Apalagi Pose Begini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Setelah dipinang Vicky Kharisma pada Desember 2016, saat ini Acha Septriasa tengah hamil muda.

Perut Acha kini sudah terlihat semakin membesar.

Semakin membesar perutnya Acha justru bertambah cantik dan seksi.

Seperti yang diunggah pada 10/6/2017 ini.

"I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta!

I can't believe #GalGadot was 5 months preggy while filming #wonderwoman , cheers to all momma outthere @arieforyuan"tulisnya dalam caption.

Dengan pose menyamping dan mengenakan kaos hitam terbuka, Acha tampak sangat seksi.

Jelas hal ini bikin banyak netizen kagum.

@firdarahma8 "@septriasaacha uuhhh bumilllll sehatt2 terussss ya bumillll"

@m2m.beauty.shop "Stunning mom to be "

@elizabethmaiputri "5 Bulan masih oke bodynya. Kalo kita hamil 5bulan apa kabar? Sedihhh"

@sari_fajar_anur "Cantikkkk" (Sinta Manila/TribunStyle.com)