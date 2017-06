Luna Maya Teringat Ini Saat Temani Jasad Julia Perez di Mobil Jenazah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis Luna Maya punya kenangan tersendiri akan sosok Julia Perez, yang meninggal pada Sabtu (10/6/2017).

Luna menilai, Jupe, sapaan Julia Perez semasa hidup, merupakan sosok yang tangguh.

Kenangan akan ketangguhan Jupe itu terlintas di benak Luna, saat ikut mengantar jenazah Jupe dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke rumah duka.

Luna, bersama Ibunda Jupe, Sri Wulansih tampak ikut menumpang mobil yang membawa jenazah Jupe.

"My Dear @juliaperrezz hari ini aku nganter km ke rumah peristirahatan terakhir km, di mobil jenazah aku mikir, mikir betapa kuat nya km, kamu hebat pe! Aku sedih tapi di satu sisi iklas Karena mungkin menurut Allah udah saat nya km pulang. Berakhir sudah penderitaan km. Kita di sini bakal kangen ketawa km, canda km, curhatan km. You Will be missed jupe," tulis Luna Maya dalam statusnya di Facebook.

Jupe, bernama asli Yulia Rahmawati, mengembuskan napas terakhir di RSCM Sabtu (10/6/2017) karena penyakit kanker serviks yang menyerang tubuhnya.