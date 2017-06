(VIDEO) Paket All You Can Eat Asoka Hotel Cuma Rp 55 ribu

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Asoka Hotel menyajikan menu khas nusantara bagi para pengunjung yang ingin kuliner bersama keluarga, kolega maupun pasangan.

Hanya dengan Rp 55 ribu per pax, tamu bisa menikmati sajian buffet atau prasmanan dengan sistem all you can eat. Aneka menu yang tersedia di antaranya ayam, daging, dan seafood. Untuk menu andalan yaitu tongseng, udang sambalado, kerang hijau, danfuyunghai.

Public Relation Officer Asoka Luxury Lampung Ayunda mengatakan semua orang bisa menikmati menu hidangan makanan berbuka puasa di Asoka Hotel yang terletak di Jalan Morotai dengan harga yang sangat terjangkau.

Masakan disajikan oleh chef handal dari Jakarta, sehingga rasa tidak perlu diragukan lagi. Aneka menu takjil juga akan menambah kenikmatan para oengunjung saat berbuka. Untuk kudapan yakni kurma, roti, aneka gorengan, dan minuman seperti jus es teh, dawet, es teler dan masih banyak lagi.

Untuk hidangan yang special yaitu Kerang hijau ala Asoka Luxury ada banyak olahan kerang yang bisa dicicipi. Salah satunya adalah kerang rebus. Biasa dipakai jenis kerang dara atau kerang hijau untuk sajian ini.

Kerang ditempatkan dalam wadah cukup besar agar bisa dinikmati bersama. Seafood bertekstur kenyal ini kemudian disantap bersama saus sambal untuk cocolan. Meski sederhana, kerang rebus cukup banyak peminatnya.

"Setiap hari menu akan berganti sehingga masyarakat juga akan lebih tertarik untuk mencicipi menu lain," imbuhnya.

Asoka Hotel cocok menjadi tempat untuk menggelar acara Makan Malam kuliner bersama dengan keluarga, perusahaan dan sahabat. Sebab areanya cukup luas, yakni berkapasitas hingga 300 orang.

"Kami juga sediakan tempat khusus sehinhha ruang makannya tertutup atau privat dan terpisah dengan tamu lain," papar dia.

"Harga tersebut sudah termasuk makan sahur untuk dua orang dan jika ingin sekaligus buka puasa," ujarnya.