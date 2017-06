Gantengnya Putra Iis Dahlia Ini, Yuk Intip Foto-fotonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Siapa sih yang tak mengenal sosok pedangdut senior Iis Dahlia?

Wanita dengan suara merdu dan kumis tipisnya ini selalu sukses bikin penonton di rumah berdendang lagu dangdut.

Jarang terekspose media, siapa sangka Iis Dahlia miliki seorang putra berparas rupawan sekaligus berprestasi.

Ialah Devano Danendra, mengikuti jejak sang bunda, kini remaja yang baru saja lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini telah meluncurkan sebuah single baru.

Tak hanya itu, Deano juga memiliki segudang prestasi di ajang olahraga.

Keren kan!

Daripada penasaran, berikut ini TribunWow.com rangkum 8 potret Devano Danendra yang nggak cuma ganteng tapi berprestasi.

1. Single lagu

Pada tanggal 31 Mei 2017 silam, Devano mengungumkan bahwa dirinya akan meluncurkan sebuah single terbaru berjudul " Always In Love With You" berkolaborasi dengan kakak perempuannya.

2. Lulus SMP