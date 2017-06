Pemilik Slogan ‘9 Jalan Masa Depan’ Coba Peruntungan di Pilkada Tanggamus

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masih ingat dengan slogan ‘Sembilan Jalan Masa Depan’ yang sempat booming di Kota Bandar Lampung saat Pilkada 2015 lalu? Kini pemilik slogan itu, Nizwar Afandi mencoba peruntungan maju di Pilkada Tanggamus.

Senin (12/6/2017) siang, Afan (sapaan akrab Nizzwar Afandi) mengikuti tes paparan visi misi di DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Afan datang bersama tim pemenangannya di DPD PDI-P Lampung dan mengikuti pendalaman visi misi.

"Apa yang nggak ada di Tanggamus? Gunungnya ada geothermal, ada emas, ada air bersih, ada kopi dll, letaknya di perlintasan wilayah barat Sumatera, garis pantainya mungkin yang terpanjang di Indonesia. Teluk Semaka sepenuhnya masuk Tanggamus. Tetapi kenapa IPM nya peringkat 11? Angka Harapan Hidup nya peringkat 12? Persentase Penduduk Miskin nya peringkat 10? Keparahan dan Kedalaman Kemiskinannya juga di peringkat 11 dan 12? ” katanya di hadapan tim penjaringan DPD PDI-P yang dipimpin Watoni Nurdin dan Yanuar Irawan.

Untuk itu, Afan mengajak PDI-P sebagai partai yang paling dominan di Tanggamus agar berani berikhtiar. “Berfikir out of the box, mencari figur baru dan tidak berkutat hanya dengan figur yang masih terkait dengan yang lama-lama saja. Semangat baru dan cara berfikir baru menjadi prasyarat untuk mewujudkan Tanggamus Baru, yang Bersih, Amanah, Rahmah dan Unggul. Insha Allah!" ujarnya. (ben)