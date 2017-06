(VIDEO) Forum Otomotif Lampung Bagi-bagi Nasi Bungkus di Jalanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Forum Otomotif Lampung (FOL) mengadakan Safari Ramadan selama dua hari, Sabtu-Minggu (10-11/6). Kegiatannya berupa Sahur On The Road dan menyantuni anak yatim.

Kegiatan pertama digelar Sabtu malam. Mereka berkumpul di pelataran parkiran masjid Al Furqon, Lungsir, sekitar pukul 24.00 WIB. Ada ratusan peserta beserta kendaraannya yang berasal dari puluhan komunitas hadir malam itu.

Semua anggota komunitas mobil tersebut terlihat akrab. Waktu semakin malam, namun club-club mobil justru semakin ramai berdatangan memenuhi area masjid. Malam itu masjid Al Furqon menjadi lautan kendaraan.

Sekitar pukul 01.30, para pengurus FOL membagikan rute untuk penyebaran nasi bungkus

pada kegiatan sahur on the road tersebut. Ketua Umum Forum Otomotif Lampung, Riga Irfansyah mengatakan, acara safari ramadan tersebut merupakan hajat besar kali pertama yang diadakan oleh FOL. Acara itu terdiri dari dua gelombang yaitu sahur on the road dan bakti sosial menuju beberapa yayasan panti asuhan.

"Untuk sahur on the road ini kita laksanakan pada malam Minggu dengan titik kumpul sekarang ini di masjid Al Furqon. Yang dihadiri sekitar 50-an club atau komunitas dari total seluruh ada 94 komunitas mobil yang tergabung di FOL. Jumlah kendaraan yang hadir kira-kira ada 150-an unit," ujarnya.

Pada malam itu, FOL membagi-bagikan 200-an nasi bungkus dan minuman botol kepada orang-orang yang membutuhkan yang ditemui di jalanan. "Kita bagi beberapa group dengan membagi rute, lalu menyebar. Ada yang menuju arah Rajabasa, Antasari, Telukbetung, Bambu Kuning dan rute lainnya. Setelah selesai berbagi nasi, kita kembali berkumpul di Tugu Adipura dan mengadakan sahur bersama di sana," ujarnya.

Lalu pada sesi kedua yaitu Minggu siang, sekitar pukul 13.00WIB, FOL kembali berkumpul yang kali ini titik kumpulnya di lawasan Stadion Pahoman. Di sana para anggota kembali berkumpul untuk melakukan bakti sosial menuju lima yayasan panti asuhan. Mereka kembali membagi lokasi untuk disebar menuju titik lokasi santunan yang sudah ditentukan.

"Pada hari kedua kita memberikan donasi, santunan kepada anak yatim di lima yayasan panti asuhan. Ada total 70-an mobil yang mewakili tiap komunitas mobil disini. Pada hari kedua ini kita batasi saja jumlah kendaraan yang ingin ikut karena dikhawatirkan jika terlalu ramai akan mengundang kemacetan," ujarnya.(yga)