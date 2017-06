Disebut Mirip Ariel Tatum, Siapakah Sosok Cantik Ini Sebenarnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Wajahnya tampak cantik dan sensual dengan kulit sawo matang.

Bahkan tubuhnya disebut-sebut banyak bikin para wanita iri.

Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram, ia dibilang mirip artis seksi Ariel Tatum.

Hal itu ketika ia berfoto dari samping dengan efek pencahayaan yang minimalis.

Caption yang dia buat pun cukup mewakili perasaan dan keinginan setiap wanita.

"I dont want to be fat please," tulis akun @dindasyarif.

'

Punya follower hingga ratusan ribu, postingannya itu kemudian dibanjiri komentar netizen yang melihatnya.

via_phio: "kyk @arieltatum kak @dindasyarif."

novamellsandy: "Aku kira ariel tatum kak @dindasyarif."

Bagaimana? Terpesona? Tunggu dulu.