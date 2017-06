IHSG Selasa Dibuka Menguat ke Level 5.694,95

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan saham Selasa (13/6/2017).

Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat di level 5.694,95 dari level penutupan di Senin (12/6/2017) di 5.691,43.

Pada pukul 09.08 WIB, IHSG berada di level 5.703,41 atau naik 11,97 poin (+0,21 persen).

Sebanyak sembilan indeks sektoral pendukung bursa dibuka menguat, dipimpin sektor aneka industri yang naik 0,49 persen. Sementara satu-satunya sektor yang dibuka melemah yakni sektor keuangan.

Dari data RTI, sebanyak 102 saham dibuka menguat, 39 saham dibuka turun dan 68 saham dibuka pada posisi tetap.

Aksi jual bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 10,47 miliar. Aksi jual bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 10,47 miliar.

Analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang memperkirakan IHSG akan menguat terbatas pada hari ini. MNC Sekuritas juga mengestimasi, perdagangan saham di Selasa ini cenderung sepi, seperti di Senin.

Saham yang direkomendasikan "buy" yakni TPIA, ADHI, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, CTRA, GGRM, ICBP, INTP, SMGR, ISAT, JPFA, JSMR, PGAS, PTPP, SMRA, TOTL, dan UNTR.

"Kombinasi turunnya indeks Dow Jones (-0,52 persen), Emas (-0,13 persen) dan nikel (-2,06 persen) di tengah penguatan EIDO (+0,64 persen), Tin (+1,33 persen) dan minyak (+0,55 persen) menjadi faktor penggerak IHSG," ujar Edwin Sebayang melalui keterangannya ke Kompas.com.

Sementara itu, dari pantauan di pasar spot Bloomberg, rupiah pada pukul 09.08 WIB berada di level 13.296 per dollar AS atau menguat 12 poin dari level penutupan sebelumnya di 13.307,50 per dollar AS.

MNC Sekuritas mengestimasi rupiah akan bergerak di kisaran 13.270-13.340 per dollar AS.

Penulis: Aprillia Ika

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembukaan Perdagangan Bursa Selasa, IHSG Dibuka Menguat"