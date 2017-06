Queensa Juara 1 Ramadan Top Model Busana Muslim Selebriti Kategori A

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka memeriahkan bulan suci ramadan, Selebriti Entertainment Center Bandar Lampung sukses menggelar Pesona Ramadhan Top Model Busana Muslim Selebriti. Acara ini akan digelar pada Minggu (11/6) kemarin.

Sales Marketing Selebriti Entertainment Center Andrya Zulaikha menjelaskan, Pesona Ramadhan Top Model Busana Muslim Selebriti ini terdiri dari dua kategori yaitu Kategori A untuk Batita dan TK serta Kategori B untuk SD, baik laki - laki maupun perempuan.

"Jumlah peserta pada hari ini untuk Kategori A ada 15 orang dan Kategori B 15 orang. Jurinya sendiri ada 4 orang, yaitu Berlina Hutagalung (The High Note Band), Indra Black Modelling, Syahril Thamrin (Este Plus Management) dan Dewi dari Dewi Modelling," jelasnya sebelum acara.

Di akhir perlombaan, terpilih Queensa sebagai Juara 1 Kategori A, Juara 2 diraih oleh Balqis dan Juara 3 diraih oleh Gisel. Sementara untuk Kategori B, Juara 1 Ratu Tazkia Ilzami, Juara 2 Ratu Maharani dan Juara 3 Radella Rifa Janitra. Ditambah The Best Performance dan The Best Catwalk.

Untuk hadiahnya, Selebriti Entertainment Center memberikan hadiah berupa uang tunai, bingkisan, piagam dan tropi untuk Juara 1, 2 dan 3 masing - masing kategori serta juara harapan 1, 2, 3 untuk masing - masing kategori. "Piagamnya nanti akan dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung," imbuh Andrya.

Sebagai informasi, selama ramadan, Selebriti Entertainment Center menghadirkan menu Paket Buka Puasa mulai dari 50 ribu/pax. Adapun menunya, lengkap mulai dari nasi putih, lumpia goreng, sup ayam, ayam/ikan, tahu cah udang petai, brokoli bawang putih, es buah/es campur, dan air mineral.

"Bagi yang mau buka puasa bersama ada juga paket Rp 375 ribu untuk 4 - 6 orang, dan paket Rp 650 ribu untuk 8-10 orang sudah termasuk takjil. Selain itu, ada juga Paket Prasmanan untuk 30 orang seharga Rp 3 juta (Paket A) dan Rp 3,3 juta (Paket B)," jelasnya.

Untuk menu prasmanan, Andrya mengatakan, tersedia nasi putih, soto betawi, sapi cabe hijau, ikan dabu - dabu, brokoli bawang putih, mie goreng, es campur/es buah, dan air mineral. Konsumen bisa melakukan reservasi sebelumnya. (ana)