TDM Berikan Diskon Mulai Rp 1 Juta Pembelian New Honda CBR150R

New Honda CBR150R

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung bersama seluruh jaringan Honda di Lampung memberikan program spesial untuk setiap pembelian sepeda motor CBR150R series. Program yang diberi nama “THR Ramadhan” ini merupakan program diskon yang berlaku khusus untuk Pelajar/Mahasiswa, PNS dan karyawan BUMN dengan periode 1 hingga 30 juni 2017.

Program khusus New Honda CBR150R series ini berlaku untuk pembelian secara cash maupun kredit bagi konsumen yang membeli pada saat event maupun kustomer yang walk in ke dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung.

Dalam program ini, konsumen mendapatkan potongan atau cashback mulai Rp 1 juta untuk pembelian cash maupun kredit. Konsumen cukup memberikan DP (down payment) minimal Rp 4,5 juta dan konsumen dapat membawa pulang sepeda motor CBR150R.

General Manager Marketing TDM Dimas Gentur Triyogo mengatakan, program ini diberikan untuk mengapresiasi konsumen pecinta motor sport dan diharapkan dapat memenuhi impian konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda CBR150R series. Sehingga, konsumen dapat merasakan kemudahan mengendalikan motor ini di segala kondisi dan menghasilkan kecepatan dan kelincahan mumpuni di segala lintasan.

“Program ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Honda kepada masyarakat khususnya konsumen pecinta motor sport Honda yang telah mempercayakan Honda sebagai kendaraan yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/6).

Untuk mendapatkan program ini, konsumen yang bekerja sebagai PNS maupun karyawan BUMN cukup dengan melengkapi surat keterangan bekerja dari HRD badan/instansi tempat konsumen bekerja dan fotokopi kartu identitas (ID card) sebagai PNS/BUMN.

Sementara itu, bagi konsumen yang merupakan pelajar/mahasiswa cukup melengkapi fotokopi kartu siswa/mahasiswa yang masih berlaku dan fotokopi KTP maupun SIM.

New Honda CBR150R tampil semakin segar dengan dua pilihan warna baru yang memikat dengan tema desain berkonsep speedy shape, yaitu Victory Black Red dan Slick Black White. Stripe baru juga disematkan pada dua varian warna ini. Sementara itu AHM tetap mempertahankan varian balap dari New Honda CBR150R, yaitu Honda Racing Red dan Repsol Edition yang digemari para pecinta dan pengendara motor sport.

New Honda CBR150R memiliki 4 pilihan yaitu Slick Black White dan Victory Black Red yang dipasarkan dengan harga OTR (On the Road) Lampung Rp 34.445.000,-, pilihan warna livery Honda Racing Red dipasarkan dengan harga OTR Lampung Rp 34.946.000,- dan Repsol Edition dipasarkan dengan harga OTR Lampung Rp 35.147.000,-. (ana/*)