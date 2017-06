Curhat Mengharukan Cindy Fatika Sari tentang Putranya yang Autis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Cindy Fatika Sari mengunggah postingan yang mengharukan tentang anak laki-lakinya, Omar.

Seperti diketahui, Omar, buah cintanya dengan Tengku Firmansyah, mengidap Autism Spectrum Disorder (ASD), yakni gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, interaksi sosial, dan perilaku.

Melalui akun Instagram-nya, @cindyfatikasari18, istri Tengku Firmansyah tersebut menuturkan perjuangannya membantu Omar merampungkan 6 tahun pendidikan akademis di SD.



Dan, itu bukan perkara yang mudah.

"Menyelesaikan 6 tahun pendidikan akademis di Sekolah Dasar bukanlah hal yang mudah bagi anak dengan ASD (Autism Spectrum Disorder) seperti Omar," tulis Cindy.

Tak hanya itu, Cindy pun berterima kasih kepada Tuhan dan pihak-pihak yang membantu anaknya menempuh pendidikan hingga lulus dari jenjang SD.

"Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, melalui guru-guru, tutor-tutor dan para terapisnya yang baik-baik banget, akhirnya 6 tahun pendidikan SD terlalui sudah," tulis Cindy dalam cuplikan statusnya.

Di statusnya itu, Cindy juga menggugah para orangtua yang memiliki anak seperti Omar bahwa pantaslah anak berkebutuhan khusus itu adalah calon penghuni surga, karena jiwanya yang bersih.

"We love him just the way he is. He is the sweetest and the cutest, his soul is just so pure, keinginan duniawi nggak mendominasi dirinya (jadi malu sama diri sendiri yang BM alias banyak maunya ini). Pantaslah kalo anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah calon penghuni surga, jiiwanya bersih banget," tulis Cindy.

Dan, Omar adalah berkah terindah dalam keluarga Cindy dan sang suami, Tengku Firmansyah.