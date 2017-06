DP All New Honda CR-V Rp 22 Juta

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seluruh varian All New Honda CR-V tersedia tujuh pilihan warna yakni, Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Lunar Silver Metallic, White Orchid Pearl, Passion Red Pearl, Deep Ocean Blue, dan Dark Olive Metallic.

Branch Manager Honda Arista Rajabasa Anton Antoni menerangkan, harga on the road Lampung All New Honda CR-V 2.0L Rp 450,5 juta; CR-V 1.5L Turbo Rp 484,5 juta; dan 1.5L Turbo Prestige Rp 524,5 juta.

Pembelian diantara tiga tipe tersebut cukup membayar uang muka mulai Rp 22 juta

"Khusus selama pameran di MBK sampai 18 Juni, pembelian All New CR-V gratis kaca film VKoll, paint protection, karpet eksklusif dan lucky dip".

"Ada juga penawaran dari pihak lising cicilan mulai Rp 2,5 jutaan, tenor angsuran sampai tujuh tahun, dan gratis angsuran sampai empat bulan syarata dan ketentuan berlaku," terang Anton, Rabu (14/6/2017) malam. (*)