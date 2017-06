Justin Bieber Dilempar Botol Minuman Gara-gara Tolak Bawakan Lagu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis musik Justin Bieber sering membuat kesal penggemarnya. Termasuk ketika ia tampil di Summerburst Festival di Stockhol, Swedia, akhir pekan kemarin.

Seorang penggemarnya meminta Bieber membawakan "Despacito", sebuah lagu berbahasa Spanyol milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee.

"Saya tidak bisa menyanyikan Despacito. Saya bahkan tidak tahu lagu itu," kata Bieber menanggapi permintaan itu.

Penolakan Bieber itu tidak beralasan sebab ia menyanyikan versi remix lagu tersebut.

Jawaban Bieber membuat kesal penonton. Salah seorang di antaranya bahkan melempar sebuah botol minuman ke arah Bieber di panggung.

"Whooa... Jangan lempari aku dong," kata Bieber yang berhasil mengelak ketika botol melayang ke arahnya.

Kejadian itu ada yang merekam. Pemilik akun Anonymous Bilieber mengunggahnya ke YouTube pada Sabtu (10/6/29017) kemarin.

Para fans kesal karena Bieber tidak hafal lirik lagu tersebut. Padahal "Despacito" merupakan salah satu lagu hit Bieber. Lagu itu bahkan menduduki puncak Billboard Hot 100.

Ketika membawakan lagu itu di 1OAK di New York pada 23 Mei 2017 lalu, Bieber mengganti liriknya secara asal-asalan.

"I don't know the words so I say 'Dorito' / I don't know the words so I say 'Dorito' / I don't know the words so I say 'Dorito' / Despacito."

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak Bawakan Lagu, Justin Bieber Dilempar Botol Minuman"