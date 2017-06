Kabin All New Honda CR-V Kapasitas Tujuh Penumpang Lapang

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Diler Honda Lampung Raya dan Honda Arista memperkenalkan All New Honda CR-V di Mal Boemi Kedaton, Rabu (14/6/2017) malam.

Generasi kelima mobil sport utility vehicle (SUV) itu menghadirkan desain baru lebih tangguh sekaligus mewah, didukung mesin revolusioner 1.5 liter VTEC Turbo serta varian baru menawarkan kapasitas tujuh penumpang.

Sales Strategy and Marketing Manager Honda Prospect Motor Anggoro Prianto mengatakan, tampilan baru All New Honda CR-V lebih tegas tampak dari dimensi lebih besar serta desain fender lebih lebar.

Tampilan depan mobil ini ditandai desain baru lampu depan menggunakan Full LED dan dilengkapi LED Daytime Running Light (DRL), serta foglight LED.

Suhandi, Sales Manager Honda Lampung Raya menambahkan, kabin All New Honda CR-V yang lapang dan nyaman kini semakin fleksibel dengan tersedianya bangku baris ketiga pada varian 1.5 liter Turbo dan 1.5 liter Turbo Prestige.

Bagaimana dapur pacu ? menjelaskan, perubahan revolusioner ditampilkan pada mesin All New Honda CR-V kini menggunakan mesin 1.5 liter Turbo with Earth Dreams Technology.

Meskipun dengan kapasitas yang lebih efisien, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 190 PS pada 5600 rpm dan torsi 24.8 Nm pada 2000 - 5000 rpm terbesar di kelasnya. (*)