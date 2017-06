Artis Berhijab Ini Tak Lagi Peduli dengan Kariernya di Dunia Tarik Suara, Ada Apa?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran dan penyanyi Dewi Sandra mengaku saat ini ia sudah tidak lagi memiliki target dengan kariernya di dunia tarik suara.

Hal itu diungkapkan Dewi saat ditemui di Wardah Ramadhan Gathering di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

"Aku enggak ada target itu," katanya.

"Aku lebih banyak ke taklim, belajar, kalau bisa fokus dengan Quran aku dan kegiatan sosial."

"Melakukan hal-hal positif yang bermanfaat," tutur Dewi.

Karena hal itulah pelantun "Kapan Lagi Kau Bilang I Love You" itu kini tak lagi mengasah vokalnya secara khusus.

"Saya enggak pernah latihan dan pernapasan."

"Saya cuma berenang, yoga, sepeda," katanya.

Dewi mengakui meskipun kadang kala ada rasa kangen menghibur masyarakat dengan suaranya, kerinduan itu tidak sekuat dulu.

"Tapi kalau ditawarin, aku nyaman enggak ya?"

"Kalau nyaman oke deh satu atau dua lagu."

"It's not about pernapasan atau apa tapi ini hal yang menyenangkan saja."

"Memang jarang (nyanyi)."