(VIDEO) 100 Brand Nasional & Lokal Hadir di Jakcloth Goes to Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jakcloth akhirnya berekspansi ke Kota Bandar Lampung. Pada 15-20 Juni 2017, diselenggarakan Jakcloth Lebaran 2017 di Lapangan Saburai Jl Sriwijaya Enggal Bandar Lampung.

Selama 5 hari ke depan akan ada 100-an brand lokal dan nasional yang akan dipasarkan di Jakclouth.

Jakcloth merupakan salah satu pameran produk fashion clothing line terbesar yang pernah ada di Indonesia. Program digagas pertamakali oleh Achmad Ichsan Nasution alias Ucok Nasution di bawah bendera Lian Mipro sejak 2009 di Jakarta.

Selain di Bandar Lampung acara Jakclouth ini juga digelar bersamaan di 3 kota di Indonesia, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Lampung .

Dalam acara opening Jacklouth malam ini pengunjung akan dihibur oleh beberapa band artis nasional, sebut saja band Naif, Andra & the Backbone, Payung Teduh, The Changcuters , Maliq & Dessentials, Last child, beserta beberapa band lokal lainya,

Artis nasional akan menghibur pengunjung Jakclouth pada malam hari mulai pukul 20.30 WIB