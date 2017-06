Pose di Atas Karpet Merah, Cinta Laura Dibilang Sudah Jadi Artis Hollywood

Laporan Wartawan Grid.ID, Ridho Nugroho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID– Sekitar 6 hari lalu, artis cantik Cinta Laura mengunggah fotonya saat tengah berdiri dan berpose di atas sebuah karpet merah.

Foto tersebut diambil ketika Cinta menghadiri acara Afi Life Achievement Award 2017 di Dolby Theater, Hollywood, Amerika.

Cinta mengenakan busana terusan jumpsuit berwarna putih ivory tanpa lengan berkerah V yang sangat simpel dan elegan.

Cinta membiarkan rambut panjangnya tergerai indah dengan gaya tatanan dikeriting glamor yang juga dilengkapi aksesori kalung simpel.

Selain pujian cantik, netizen juga melontarkan ungkapan bahwa gaya berbusana Cinta Laura sangat elegan dan modern.

Tubuh langsing semampai Cinta Laura pun tak luput dari pujian netizen.

Lucunya, banyak yang mengatakan bahwa Cinta Laura mirip seperti artis Hollywood.

Bahkan, sebagian netizen mengira kalau Cinta Laura sudah sukses berkarier di Hollywood.

Ini komentar netizen:

@zaenzain11: Ya ampun sekarang kak cinta udah jadi artis hollywood selamat ya kak cinta..semoga sukses selalu di sana... Amin..

@naominindyal: kaya artis hollywood like it love it ?

@mylene.pricilla: Seperty artis Hollywood

@irsz67: Cantik kece ky arteisss Hollywood ih!

Kalau menurut kamu bagaimana? (*)