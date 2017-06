Usai Putus dengan Joshua, Pamela Bowie Sebut Kekasih Barunya Sosok Penyayang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sesudah putus pacaran dari penyanyi dan artis peran Joshua Suherman, artis peran Pamela Bowie (23) menyatakan bahwa ia sudah memiliki kekasih baru.

Pada akun Instagramnya, Pamela Bowie tak segan menautkan nama Rubin Danny, untuk beberapa foto yang diunggahnya, dan membubuhinya dengan kata-kata mesra.

Meski tak mau memberi penjelasan lebih dalam tentang kekasih barunya itu, Pamela mengatakan bahwa sang kekasih merupakan sosok yang penyayang.

"Dia nggak galak, dia itu lovable. Tapi, kalau ada sikap aku yang kayak tadi, yang misalnya ngomong terserah, dia itu maunya semua di-omongin, dewasa orangnya," ujar Pamela Bowie, di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Pemain film Mars Met Venus itu juga mengatakan bahwa ia tak mau mengenalkan pacarnya secara khusus ke publik.

"No comment, nggak mau dikenalin ke publik, teman-teman. Mereka (Cameo Project, sesama pemeran film Mars Met Venus) juga, kok, lihat aja di Instagram deh. He he he," katanya.

Rupanya, Pamela Bowie sudah move on setelah putus dari Joshua.

"Oh, sudah dong," ucap Pamela Bowie lalu tersenyum lebar.

(Dian Reinis Kumampung)