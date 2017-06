Polres Way Kanan Siapkan Tiga Pos di Sepanjang Jalinsum

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kepala Polres Way Kanan, AKBP Budi Asrul kurniawan didampingi kasat lantas AKP Suhardo melihat langsung kelapangan mengecek persiapan pos pengaman dan pos pelayanan kepolisian guna menyambut hari raya Idul Fitri yang berada diwilayah kabupaten way kanan terdapat tiga titik sepanjangan jalinsum (jalan lintas sumatera) yaitu pos pengamanan rest area gunung labuhan, pos pelayanan simpang 4 negeri baru dan pos pengamanan way tuba kabupaten way kanan, Sabtu (17/06).

Pos pengamanan lebaran 2017 (Tribunlampung/Anung)

Beberapa pos pengamanan yang didirikan jajaran polres way kanan dalam kegiatan operasi Ramadniya Krakatau 2017. Ini mendapat kunjungan dari rombongan kapolres way kanan selain mengecek petugas pos pam juga dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan pos seperti alat komunikasi serta peralatan pendukung lainnya.

Kapolres way kanan mengharapkan kepada seluruh personil polres way kanan dan intansi terkait bersinergi terhadap pengamananan arus mudik lebaran tetap menjalankan tugas sebaik mungkin guna memberikan rasa aman dan nyaman selain itu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas, sehingga keberadaannya petugas benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,"tuturnya. (ang)