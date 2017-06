Ternyata Ada Karya Anak Bangsa yang Terselip di Film Wonder Woman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ternyata, ada seorang pemuda Indonesia yang ikut berkarya untuk film Wonder Woman (2017), yang dibintangi oleh artis peran Gal Gadot dan kini sedang populer.

Pada IMDb, Samuel Simanjuntak, sang pemuda, ada dalam daftar nama mereka yang terlibat dalam pembuatan film Wonder Woman.

Samuel, yang menggeluti bidang visual effects, merupakan environment technical director: MPC untuk film yang disutradarai oleh Patty Jenkins itu.

Selain Wonder Woman, film-film lainnya yang memuat karya Samuel adalah Suicide Squad (2016, sebagai environment technical director: MPC), The Legend of Tarzan (2016, environment technical director: MPC), X-Men: Apocalypse (2016, environment technical director: MPC), Pan (2015, environment technical director: MPC), The Martian (2015, environment technical director: MPC), I Cinderella (2015, environment technical director: MPC), dan X-Men: Days of Future Past (2014, effects technical director: MPC).

Pada Linkedin tercatat ia bekerja pada MPC, perusahaan bidang visual effects untuk gambar bergerak, dari iklan hingga film.

MPC memiliki fasilitas di London, Vancouver, Montreal, Los Angeles, New York, Amsterdam, Paris, Shanghai, dan Bangalore.

