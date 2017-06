Kenakan Baju Hampir Melorot, Artis Ini Disorot Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Artis cantik berdarah Jerman, Cinta Laura tiba-tiba menjadi sorotan netizen.

Hal ini, terkait dengan foto yang diunggahnya di akun instagram pribadinya @claurakiehl, Sabtu (18/6/2017) Cinta Laura.

Seperti diketahui, Cinta Laura memang kerap mengunggah foto cantiknya.

Pelantun lagu 'Shoot Me' tersebut belakangan ini kerap menjalani sesi pemotretan.

Dalam foto itu, Cinta Laura tampak mengenakan baju warna coklat lengan panjang.

Cinta Laura juga tampak mengenakan kacamata.

Wajah cinta semakin cantik, dengan beberapa aksesoris yang ia kenakan.

Rambut artis kelahiran 17 Agustus 1993 terlihat bewarna coklat.

"Weekend vibes on the beautiful island of Spetses with @follifollie. (Emot) #35experiences #ad (Emot): @mvernicos" tulis Cinta Laura diketerangan foto.

Lantaran saat ini merupakan bulan Ramadan dan Cinta diketahui menganut keyakinan muslim, foto tersebut mengundang kritikan dari netizen.