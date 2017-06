Sepekan Jelang Lebaran, Harga Cabai Merah di Pasar Gisting Naik Rp 5.000 Jadi Rp 25.000 per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Sepekan jelang hari raya Idul Fitri 2017, harga bahan pokok di Pasar Gisting tidak mengalami kenaikan drastis.

"Tidak banyak yang naik. Yang pasti naik, cabai merah, sekarang jadi Rp 25.000 dari Rp 20.000, kemarinnya Rp 16.000 per kg," kata seorang pedagang sayur di Pasar Gisting, Nurhasanah, Minggu (18/6/2017).

Lalu, harga kacang panjang menjadi Rp 2.500 per ikat dari Rp 2.000 per ikat, kol menjadi Rp 7.000 per kg dari Rp 6.000 per kg, dan labu menjadi Rp 3.500 per kg dari Rp 3.000 per kg.

Sementara, harga beberapa komoditas lainnya tidak mengalami kenaikan, antara lain cabai rawit Rp 35.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 per kg, bawang putih Rp 35.000 kg per kg, tomat Rp 10.000 per kg, kelapa Rp 10.000 per dua buah, buncis Rp 7.000 per kg, wortel Rp 7.000 per kg, timun Rp 4.000 per kg.

Adapun, komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain rampai menjadi Rp 8.000 per kg dari Rp 14.000 per kg, terong menjadi Rp 4.000 per kg dari Rp 5.000 per kg, kentang menjadi Rp 15.000 per kg dari Rp 16.000 per kg, sawi menjadi Rp 4.000 per kg dari Rp 5.000 per kg.