Syahrini Sebal karena Kim Kardashian Tanyakan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SENTUL - Penyanyi Syahrini mengaku sempat merasa sebal ketika mengobrol bersama sosialita Hollywood, Kim Kardashian.

Mereka bertemu di sebuah pusat belanja di Jepang, beberapa waktu lalu.

"Dia nanya, aku sedikit sebel sih, 'where are you from?' aku bilang Indonesia," kata Syahrini, usai acara doa bersama di Masjid Az Zikra, Sentul, Jawa Barat, Minggu (18/6/2017).

"Dia nanya, "Indonesia di mana ya?', 'Hadeuh elu Kim, cucok meong, nggak tahu Indonesia' ha-ha-ha. Makanya, caption aku gitu, 'cucok meong peluk Kim'. Karena, dia cuma tahu Bali," tambahnya.

Namun terlepas dari ketidaktahuan Kim Kardashian soal Indonesia, Syahrini menyebut, istri rapper Kanye West itu ramah dan tak sombong.

"Ih lucu deh dia cucok meong Kim Kardashian. Begini, kan memang dari dulu favorit sekali. Kim Kardashian, dia tuh paling dibenci, banyak haters-nya, tapi dia itu sosok yang sangat sweet, humble," ucap Syahrini.

Satu hal lagi yang membuatnya kagum adalah Kim Kardashian tak didampingi bodyguard, serta mau saja melayani permintaan fotonya.

"Tidak tahu siapa kita, tapi merangkul, nggak ada penjagaan ketat, tetapi mereka mau ngobrol dengan orang asing," kata Syahrini.

Ia pun tak menyangka bisa bertemu, bertegur, sapa hingga belanja bersama Kim Kardashian.

"Dia tuh paling disukai, memang dia fashion icon, lihat aja followers dia 100 juta lebih. Artinya, seluruh dunia menyukai dia, dan dia ternyata ketemu Incess," ujarnya sambil tersenyum.

Syahrini membagikan kegembiraannya bertemu Kim Kardashian itu di akun media sosialnya, dalam bentuk foto dan video.

(Andi Muttya Keteng Pangerang)