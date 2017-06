Harga Emas Antam Senin Dilevel Rp 599 Ribu per Gram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Harga produk emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada hari ini, Senin (19/6/2017) mencapai Rp 599.000 per gram.

Angka ini naik tipis dibandingkan Rp 598.000 per gram pada akhir pekan lalu. Sementara itu, harga pembelian kembali alias buyback mencapai Rp 534.000 per gram.

Mengutip situs logammulia.com, berikut ini harga emas Antam hari ini:

1 gram: Rp 599.000 per gram

2 gram: Rp 1.158.000 per gram

2,5 gram: Rp 1.437.000 per gram

3 gram: Rp 1.719.000 per gram

4 gram: Rp 2.280.000 per gram

5 gram: Rp 2.850.000 per gram

10 gram: Rp 5.625.000 per gram

25 gram: Rp 13.925.000 per gram

50 gram: Rp 27.700.000 per gram

100 gram: Rp 55.225.000 per gram

250 gram: Rp 137.675.000 per gram

500 gram: Rp 274.975.000 per gram

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan

