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Ingin Hard Disk Ukuran Besar Bisa Pilih Acer Aspire E5-475

Toko Griyacom Kedaton kembali memperkenalkan ke empat produk baru (new arival) unggulannya kepada pelanggan setianya.

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toko Griyacom Kedaton kembali memperkenalkan ke empat produk baru (new arival) unggulannya kepada pelanggan setianya.

Keempat produk terbarunya yaitu Acer Aspire E5-575 Core I3 DOS, Acer Aspire E5-475 Core I3 DOS, Asus X441UA Core I3 DOS, dan Asus X541UA Core I3 DOS.

"Bagi yang mau punya kapasitas hard disk berukuran besar bisa pilih Acer Aspire E5-475 atau Asus X541UA karena dibekali Hard disk 1TB dengan harga Rp 5.810.000 untuk Acer dan Rp 5.630.000 untuk Asus," terang Rina, staf marketing Griyacom Kedaton, Senin (19/6/2017).

Sementara untuk Acer Aspire E5-575 Core I3 DOS dan Asus X441UA Core I3 DOS sama-sama memiliki keunggulan dengan layar lebih lebar di kelasnya yakni 15,6 inci dengan kesamaan Prosesor Intel Core I3 6006U, Harddisk 500GB dan RAM 4GB.

"Untuk masing-masing produk dibanderol Rp 5.280.000 untuk Acer Aspire E5-575 dan Rp 5.455.000 untuk Asus X441UA," tukasnya. (eka)

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Griyacom
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Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
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