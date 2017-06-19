Ingin Hard Disk Ukuran Besar Bisa Pilih Acer Aspire E5-475
Toko Griyacom Kedaton kembali memperkenalkan ke empat produk baru (new arival) unggulannya kepada pelanggan setianya.
Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toko Griyacom Kedaton kembali memperkenalkan ke empat produk baru (new arival) unggulannya kepada pelanggan setianya.
Keempat produk terbarunya yaitu Acer Aspire E5-575 Core I3 DOS, Acer Aspire E5-475 Core I3 DOS, Asus X441UA Core I3 DOS, dan Asus X541UA Core I3 DOS.
"Bagi yang mau punya kapasitas hard disk berukuran besar bisa pilih Acer Aspire E5-475 atau Asus X541UA karena dibekali Hard disk 1TB dengan harga Rp 5.810.000 untuk Acer dan Rp 5.630.000 untuk Asus," terang Rina, staf marketing Griyacom Kedaton, Senin (19/6/2017).
Sementara untuk Acer Aspire E5-575 Core I3 DOS dan Asus X441UA Core I3 DOS sama-sama memiliki keunggulan dengan layar lebih lebar di kelasnya yakni 15,6 inci dengan kesamaan Prosesor Intel Core I3 6006U, Harddisk 500GB dan RAM 4GB.
"Untuk masing-masing produk dibanderol Rp 5.280.000 untuk Acer Aspire E5-575 dan Rp 5.455.000 untuk Asus X441UA," tukasnya. (eka)
Griyacom
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