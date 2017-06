Ariel Tatum Sampaikan Salam Perpisahan ke Penggemar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Artis peran Ariel Tatum (20) memutuskan untuk beristirahat dari layar kaca dan media sosial.

Keputusannya itu ia umumkan lewat akun Instagram-nya, @arieltatum.

"After a long considerationn I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you!" tulis Ariel pada sebuah gambar yang diunggahnya.

Namun, ia tak menjelaskan alasannya mengambil langkah tersebut di tengah hiruk pikuk sosial media dan televisi.

Pemain sinetron seri Dia Bukan Anakku (2010) ini hanya memberi salam perpisahan dan menutup kolom komentarnya.

"Until then, take care. And dont forget to spread the love. Always," tulisnya lagi.

Ariel Tatum memulai kariernya dalam industri hiburan Tanah Air pada 2004. Ia main sinetron seri, FTV, komedi situasi, dan film.

Ia juga menyanyi dan pernah berduet dengan Ari Lasso untuk lagu "Karena Aku Tlah Denganmu" (2012).

Andi Muttya Keteng Pangerang/Kompas.com