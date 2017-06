Lagi Ngetren, Bikin Tato di Ketiak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Biasanya kita melihat orang yang menggunakan tato di tangan, kaki, punggung maupun leher. Mungkin tujuannya agar tato yang dianggapnya keren tersebut terlihat oleh orang lain.

Bosan dengan tempat tato yang biasa-biasa saja? Di Amerika Serikat saat ini sedang digemari memasang tato di bagian ketiak. Dilansir dari laman Menshealth, lebih dari 7.000 pengguna akun instagram dengan hashtag #armpittattoo telah memasang foto tato yang menempel diketiaknya.

Salah seorang wanita dengan tato motif bunga diketiaknya telah menuliskan komentarnya "Oh oh ohhhh, sangat sakit, tapi worth it!".

Agar hasil tato di ketiak lebih maksimal, seseorang harus terlebih dahulu melakukan waxing atau mencukur habis bulu ketiaknya.

Bila Anda juga tertarik melakukan tato, ketahui dulu risiko yang mungkin timbul dari seni merajah tubuh ini. Bahaya terbesar adalah infeksi. Anda mungkin sudah mengetahui pentingnya membuat tato di tempat yang bersih dan terpercaya, serta wajib menggunakan alat-alat yang steril.

Walau begitu, menurut FDA kita juga bisa terkena infeksi dari tinta yang terkontaminasi bakteri atau jamur. Bahaya lainnya adalah reaksi alergi dari tinta tersebut.

Iwan Supriyatna