Polres Way Kanan Gelar Peringatan Nuzulul Quran

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.iD, BKAMBANGAN UMPU - Polres Waykanan mengadakan peringatan Nuzulul Quran di masjid darul fattah, Senin (19/6).

Peringatan Nuzulul quran ini dihadiri Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, berikut pejabat utama , para kapolsek, anggota dan ibu-ibu bhayangkari polres way kanan, acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Alquran beserta artinya oleh ust. Muslih. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan siraman rohani oleh ust Saeful.

Siraman rohani ini bertemakan memaknai hikmah nuzululu qur’an demi terwujudnya insan polri yang berakhlak qurani.

Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, menambahkan bahwa memahami pengertian Nuzulul Quran adalah peristiwa penting berkaitan dengan turunnya wahyu Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad saw. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Keberadaannya menjadi mu’jizat bagi umat manusia dan menjadi pedoman atau panduan hidup bagi umat muslim. Hari ini mungkin kita tidak asing dengan berbagai penemuan ilmiah yang sekaligus membenarkan perkataan Al-Quran. Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab yang berasal dari Tuhan Semesta Alam, Yakni Allah Subhanahu Wata’ala.

Keontetikannnya bahkan dijamin sampai hari kiamat dan menurut pakar bahasa Arab bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang sangat tinggi sehingga mustahil manusia mampu menandinginya. Hari ini, kitab mana yang masih asli dan tidak mengandung kerancuan di dalamnya kecuali AL-Quran serta tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan, peristiwa nuzulul quran berlangsung. serta ketiadaan pertentangan di dalamnya, hal ini semakin menguatkan bahwa Al-Qur’an benar-benar kalam ilahi.

"Sungguh sangat disayangkan bila kita melewatkan peringatan Nuzululquran yang terjadi hanya sekali setiap tahunnya," kata Kapolres way kanan dalam sambutannya‎. (ang)