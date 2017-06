Pose Mesra Manohara dengan Seorang Pria Bikin Heboh, Sudah Menikah Lagi?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manohara yang dikenal dengan kontroversi pernikahannya dengan Pangeran Kelantan Tengku Fakhry kini menghilang dari layar kaca.

Lama tak terdengar kabarnya, kini wanita cantik berusia 24 tahun ini menetap di Bali.

Meski tak muncul di dunia hiburan Indonesia, dilansir dari akun instagram Manohara yang bernama manodelia kini aktif mempromosikan bisnis kecantikannya.

Tak hanya itu, Manohara juga aktif mengurus hewan peliharaannya yang sering memenangkan kontes.

Beberapa waktu lalu, yakni November 2016 ia sempat menmbuat geger karena dikabarkan meninggal dunia.

Namun ia membantah kabar burung tersebut.

"Saya baik-baik aja, that article is a hoax," tulis pemain film Me & You Vs The World (2014) dalam pesan WhatsApp-nya kepada Kompas.com pada Kamis (17/11/2016).

Perempuan ini sekaligus menepis berita ia meninggal karena kelebihan dosis dalam mengonsumsi narkoba.

Artikel sebuah media online menyebut bahwa Manohara meninggal karena kelebihan dosis narkoba.