Cinta Laura Ngamuk di Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Cinta Laura mendapatkan kritikan pedas dari para netizen.

Kritikan itu ditunjukan pada Cinta lantaran dirinya memposting sebuah foto dengan memakai baju seksi di Instagramnya.

Netter tak suka dengan postingan Cinta lantaran saat ini merupakan bulan yang suci bagi umat Islam.

Cinta sendiri merupakan umat Muslim dan sikapnya itu dirasa tak memenuhi nilai-nilai yang seharusnya di anut umat Muslim.

Tak tahan dengan protes yang terus datang akhirnya Cinta angkat bicara.

Cinta melontarkan pembelaan kerasnya yang begitu menohok para pengikutnya di Instagram.

Dirinya menumpahkan amarahnya di dalam kolom komentar postingannya tersebut.

Cinta mengungkapkan netizen seharusnya bisa mengerti situasinya saat ini.

Dirinya menjelaskan, melakukan hal tesebut demi profesionalisme sebagai artis.

Selain itu, dirinya sekarang memang sedang bekerja di luar Indonesia sehingga tak semua orang bisa mengerti nilai-nilai yang dianutnya.

"Just because it's Ramadan doesn't mean I should stop being professional. You guys have to understand that not everyone has the same values. I'm currently working for an international brand in Greece. They have certain expetations and requirements, and unfortunately they don't always coincide with you values! Geeez guys, open your minds and realize that there is a difference between my personal and professional life! Thanks!" tulis Cinta Laura.

Sayangnya, komentar tersebut kini sudah tak bisa dilihat lagi lantaran Cinta memutuskan untuk mengunci kolom komentarnya.

Cinta Laura kini memang diketahui menetap di Amerika Serikat untuk melebarkan karier internasionalnya.

Dirinya memang ingin fokus berkarier di kancah Hollywood.

Penulis: Claudia Noventa