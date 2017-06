(VIDEO) Samsul Hadi Nilai Harga Bahan Pokok Mendekati Lebaran Masih Wajar

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG-Plt Bupati Tanggamus Samsul Hadi menilai harga bahan pokok mendekati Idul Fitri masih wajar.

Samsul bersama tim gabungan lakukan monitoring harga dan stok bahan pokok di Pasar Gisting. Setelah berdialog dengan pedagang disimpulkan ada kenaikan namun masih wajar.

"Harga cabai dan bawang merah memang ada kenaikan tapi masih di koridor wajar. Lalu harga daging, ikan dan bahan pokok lainnya stabil," ujar Samsul, Rabu (21/6/2017).

Di tempat ini cabai merah Rp 25.000 per kg, bawang merah Rp 22.000 per kg, sedangkan daging sapi Rp 120.000 per kg dan daging ayam Rp 25.000 per kg. (Tri Yulianto)