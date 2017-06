Kapolres-Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Bagi-Bagi Takjil

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way KANAN - Bulan Ramadhan 1438 Hijriah dimanfaatkan umat muslim khususnya di kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan ketaqwaan. Dengan melakukan kegiatan positif, Polres Way kanan bersama bhayangkari cabang Way Kanan melalui kegiatan yang dikemas dalam dengan tema Ramadhan berbagai di laksanakan di Perbatasan, rest area gunung labuhan, Rabu ( 21 /06) sore.

“Di bulan suci Ramadan ini, kita ingin membantu para pengendara yang sedang dalam perjalanan yang kemungkinan tidak sempat berbuka puasa di tempat tujuan, makanya kita lakukan pembagian takjil," kata Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan.

Kapolres menambahkan, pembagian takjil itu juga sebagai bentuk kepedulian keluarga besar polres way kanan dan bhayangkari cabang way kanan untuk tetap menjaga tali silaturrahim yang baik antara polisi dengan masyarakat. Selain membagikan takjil, ketua bhayangkari cabang Way Kanan Ria Budi Asrul Kurniawan ingin menyemarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini memberikan makanan berbuka puasa sebagai wujud perhatian dan dukungan bhayangkari kepada Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan operasi ramadniya 2017.

Pihaknya juga tak lupa menghimbau kepada masyarakat terutama para pengendara atau pengemudi kendaraan beserta penumpangnya untuk selalu taat dan tertib berlalulintas demi keselamatan bersama. "Doa kami selamat sampai tujuan. Blambangan Umpu‎," tukasnya.