Marjan Squash Hanya Rp 8.500 di Hypermart

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hypermart Lampung memberikan promo menarik bagi konsumen setianya, khususnya jelang hari raya Idul Fitri 1438 H. Disini sedang diberikan beragam produk dengan harga menarik. Di antaranya adalah Marjan Squash hanya Rp 8.500, Sprite dan Fanta 1.5 liter hanya Rp 9.750.

Departement Manager Groceries Hypermart Lampung Bambang menambahkan, ABC Squash hanya Rp 9.900, ABC Special grade Rp 13.900, Marjan boudoin, melon dan coco pandan Rp 16.900. Selain itu, ada juga diskon up to 50% produk biskuit Kokola.

"Untuk busana - busana lebaran juga sedang diberi promo. Diskon 40% Mileva dress wanita, Vayana dress wanita dan celana panjang wanita. Diskon 50% Suria baju muslim pria, diskon 30% Gajah Duduk sarung dewasa dan Akramin sarung dewasa serta masih banyak produk fesyen lainnya," jelasnya.

Kemudian, diskon 50% Kids Klas gamis motif anak perempuan, Suria junior setelan koko tangan pendek, Kharis Malik setelan tangan pendek dan setelan koko tangan panjang. Diskon 40% Al Jamili celana sarung anak dan diskon 30% Atlas sarung anak.

Promo lainnya, So Klin 90 ml all variant Rp 10.790, Molto EDP pouch 900ml all variant Rp 30.490. Rinso anti noda 1,4 kg Rp 25.850, HIT aerosol, green tea 600ml Rp 27.900, Baygon aerosol flower garden, fresh scent 600ml Rp 26.890 sampai dengan 27 Juni 2017.

Di area fresh, ada diskon 15% Champ sosis sapi 375gr, Fiesta chicken sausage 400gr, Fiesta smoked chicken breast 250gr, Bernardi bakso ikan 50 pieces, smoked beef 500gr dan Bernardi bakso sapi besar 50 pieces. Kemudian, diskon 20% Belfoods Royal crispy karage, nugget s, fillet 500gr. Diskon 25% Goldenfarm 1 kilogram all variants. (ana)