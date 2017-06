Dua Hari Jelang Idul Fitri Cabai Merah Naik Rp 10 Ribu per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga sayuran cenderung mengalami kenaikan dua hari menjelang Idul Fitri.

Menurut Nurhsanah, pedagang sayur di Pasar Gisting kenaikan berlangsung mendadak meski stok barang di pasaran mencukupi.

"Memang hari ini langsung banyak yang naik, mungkin karena mau Lebaran. Tapi kalau dari jumlah barangnya memang banyak tapi harga saja yang naik," kata Nurhasanah, Jumat (23/6/2017).

Kenaikan mulai dari harga cabai merah yang kini langsung tembus Rp 35.000 dari Rp 25.000 per kg, cabai rawit jadi Rp 40.000 dari Rp 35.000 per kg, bawang merah Rp 30.000 dari Rp 25.000 per kg, tomat Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg, kentang Rp 16.000 dari Rp 15.000 per kg, wortel Rp 10.000 dari Rp 7.000 per kg, bayam Rp 3.000 dari Rp 2.500 per ikat, kangkung jadi Rp 3.000 dari Rp 2.500 per ikat.

Lantas kenaikan yang drastis yakni yang tembus Rp 15.000 dari Rp 8.000 per kg, kacang panjang Rp 5.000 dari Rp 2.500 per ikat, buncis Rp 12.000 dari Rp 7.000 per kg, sawi Rp 8.000 dari Rp 4.000 per kg, terong Rp 7.000 dari Rp 4.000 per kg, timun Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg. (Tri Yulianto)