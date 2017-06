Polres Way Kanan Pasang Rambu Peringatan Bagi Pemudik

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Satuan lalu lintas Polres Way Kanan rutin melakukan patroli di jalur sepanjang jalan kabupaten Way Kanan. Antisipasi terus dilakukan dengan cara melakukan survey kondisi jalan di Way kanan ini berliku dan banyak tikungan yang dilewati pemudik lebaran tahun 2017 dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selain itu juga dilakukan pemasangan rambu-rambu peringatan dan imbauan kepada pengguna jalan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Jumat (23/06) .

Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan melalui kasat lantas Polres Waykanan AKP Suhardo mengatakan di pasangnya rambu-rambu ini dikarenakan masih banyaknya pengemudi kendaraan yang tidak mengetahui kondisi jalan lintas tengah sumatera (jalinsum) kabupaten Way Kanan ini berliku dan banyak tikungan.

Pemasangan rambu rambu jalan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat hendak mudik lebaran 1438 H dan sekembalinya nanti, polres way kanan dan jajaran sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman dan menekan tingginya angka kecelakaan.

"Kita pasang tanda- tanda peringatan di jalan ini semua agar para sopir dapat mengetahui kondisi jalinsum di kabupaten Way Kanan," ujarnya.

Selain itu, petugas juga memasang papan peringatan anda ngantuk istirahat, hati-hati tikungan tajam, ngebut maut dan lain sebagainya, jadi kalau lelah jangan memaksakan diri. Lebih baik istirahat dulu di posko-posko mudik yang sudah kita siapkan adalah bertujuan agar para pengemudi kendaraan dapat meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam berkendara selamat sampai tujuan. (ang)